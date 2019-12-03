В Кремле отреагировали на заявления ФБР об «угрозе» российских мобильных приложений

Заявления Федерального бюро расследований США о том, что разработанные в РФ мобильные приложения якобы представляют угрозу для американской стороны - это не что иное, как проявление недобросовестной конкуренции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил содержание письма представителя ФБР, в котором сообщается о том, что каждое российское приложение якобы может представлять собой контрразведывательную угрозу для США.

«Там были упомянуты некоторые российские программы, которые в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции в соответствующих элементах рынка, в том числе и в рынках сторонних приложений», - сказал Песков.

Вместе с тем, он усомнился в том, что аналогичные шаги ФБР могут помешать востребованным российским продуктам захватывать зарубежные рынки. Песков убежден, что конкурентоспособная продукция все равно будет востребована.

Ранее в СМИ было опубликовано письмо ФБР, адресованное лидеру демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чаку Шумеру. В нем сообщалось о том, что все разработанные в РФ мобильные приложения якобы представляют собой «потенциальную контрразведывательную угрозу».