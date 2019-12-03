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Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

Ян Брацкий
14:19 03.12.2019
Президент США обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом оборонные расходы стран-участниц альянса, а также взаимоотношения с Россией.
Трамп назвал оскорбительными слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
© Фото: flickr

Французский лидер Эммануэль Макрон подвергся жесткой критике со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал оскорбительными его слова о «смерти мозга» НАТО.

По мнению главы Белого дома, заявление Макрона не соответствует действительности. Об этом Трамп рассказал журналистам после встречи с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита НАТО в Лондоне.

«Эти заявления оскорбительны для многих стран НАТО. В частности, президент Турции заявил, что у Макрона случилась смерть мозга. НАТО больше всего нужна Франции и меньше всего - США, которые вкладываются в оборону Европы», - заявил Трамп.

Американский президент также выразил удовлетворение увеличением военных расходов альянса, отметив, что генсек организации провел отличную работу.

«Военные расходы в Европе и Канаде на протяжении многих лет летели вниз, как на американских горках. Сейчас они начали расти, и США очень довольны этим», - отметил Трамп.

Однако, не все европейские партнеры альянса проявляют солидарность и честность по отношению к НАТО, отметил Трамп, приведя в пример власти Германии, уровень оборонных расходов которой составляет 1-1,2% от ВВП страны.

«Мы тратим на оборону 4-4,3% ВВП США, а Германия - 1%, максимум 1,2%. Это нечестно. Несправедливость есть также в том, что ЕС, многие члены которого состоят в НАТО, крайне нечестно ведет себя с США в вопросах торговли», - посетовал американский лидер.

В ходе переговоров со Столтенбергом, Дональд Трамп не обошел тему сотрудничества с Москвой. Как заявил лидер США, альянс должен продолжать вести диалог, так как он важен для стратегической стабильности в мире.

«Я считаю, что альянс должен всегда находиться в диалоге с Россией. Мне кажется, что с Россией можно иметь очень хорошие отношения и не считаю, что что-то может препятствовать общению генерального секретаря НАТО с Россией. Это очень важная задача», - подытожил Трамп.

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что не желает новой гонки вооружений с Москвой.

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