В России хотят исключить «площадку» из экзаменов на права

В России с 1 октября 2020 года хотят исключить сдачу экзаменов на водительские права для категорий B, C и D на закрытых площадках. Об этом заявил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

«ГИБДД России сейчас активно готовит целый ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов. Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D. По предварительным данным, данное изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года», - приводит слова Гилякова ТАСС.

Ранее стало известно, что МВД и Минэкономразвития смогли договорится по проекту реформы экзаменов на получение водительских удостоверений. Ведомства смогли согласовать все разногласия по проекту постановления, предусматривающего слияния «города» и «площадки» во время сдачи экзаменов по вождению.