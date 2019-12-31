«Путин. 20 лет»: Кремль опубликовал мультимедийный альбом к юбилею президентства главы РФ

На официальном сайте президента РФ стартовал проект «Путин. 20 лет», который приурочен к годовщине событий 31 декабря 1999 года. Тогда первый президент России Борис Ельцин заявил о своей отставке и передал полномочия тогдашнему председателю правительства Владимиру Путину. Он стал исполняющим обязанности главы государства. Позже, в марте 2000 года, Путин победил на президентских выборах в первом туре.

Проект представляет собой альбом из записей и фотографий, рассортированных по годам. В нем отображены моменты государственной важности - например, первое заседание Госсовета, а также эпизоды, ценные лично для Путина.

К настоящему моменту на сайте доступны материалы за первые пять лет президентства Путина - раздел заканчивается 2004-м годом. Сейчас проект содержит более 600 фотографий и 100 видеороликов и будет пополняться.