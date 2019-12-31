В Microsoft сообщили о краже данных хакерами из КНДР

В понедельник, 30 декабря, компания Microsoft сообщила, что хакерской группе из Северной Кореи удалось похитить «крайне секретную информацию» об их американских клиентах, сообщил телеканал CNN.

Microsoft подала иск в федеральный суд Вирджинии, поскольку именно в этом штате зарегистрированы некоторые домены, используемые хакерами. В иске говорится, хакерская группа действует с 2010 года и называется, как Thallium.

Утверждается, что взломщиков интересовали не обычные пользователи Сети, а ученые, государственные служащие и члены общественных организаций, занимающихся вопросами нераспространения ядерного оружия и правами человека.

Компания хочет добиться в суде контроля над некоторыми ресурсами, зарегистрированными в Вирджинии, с которых осуществлялись хакерские атаки.

Ранее в Microsoft признали, что ее сотрудники могут прослушивать аудиосообщения пользователей приложения Skype Translator и голосового помощника Cortana. Это случилось после того, как вскрылся факт найма сотрудников для прослушивания разговоров по Skype.