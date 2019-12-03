В Нур-Султане возложили венки к мемориалу героя Ивана Панфилова

В столице Казахстана состоялась торжественная церемония возложения венков к мемориалу Герою Советского Союза Ивану Панфилову и 28 панфиловцам. Мероприятие прошло в столице республики в парке «Жеруйык» с участием представителей российского посольства и жителей города, которые вместе почтили память павших воинов, оборонявших Москву в 1941 году в составе 316-й стрелковой дивизии.

В ходе мероприятия российской стороне были переданы специальные кисеты с землей, которая была собрана с мест захоронений советских воинов, погибших в эвакуационных госпиталях Нур-Султана, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей республики.

«Все, что связано с Великой Отечественной войной, с подвигом нашего народа, очень многое означает для жителей Казахстана. Казахстан, как известно, был одной из кузниц Победы. Поэтому память о войне, о ветеранах, о героях, о погибших чтится здесь по всей стране», - цитирует ТАСС советника-посланника посольства России в республике Казахстан Александра Комарова.

Прошедшие в Нур-Султане мероприятия стали частью программы «Дороги Победы», в рамках которой земля с мест захоронений воинов-красноармейцев будет передана в историко-мемориальный комплекс парка «Патриот» в Московской области, строительство которого планируется завершить к 75-й годовщине Великой Победы.

В преддверии празднования в Казахстане будут проходить тематические конференции и встречи ветеранов.