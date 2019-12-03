Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Во вторник, 3 декабря, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, позволяющих ввести в России трудовые книжки в электронном виде.

С 1 января 2020 году работник по своему желанию может завести электронную трудовую книжку. В свою очередь работодатель до 30 июня 2020 года обязан сообщить своим сотрудникам о возможности выбора между бумажным носителем и электронным вариантом.

Если работник до 31 декабря 2020 года включительно не подаст письменное заявление о том, в каком виде он предпочитать иметь свою трудовую книжку, то работодатель продолжит вести бумажный вариант. Люди, впервые устроившиеся на работу после 1 января 2021 года, будут иметь только электронные трудовые книжки, говорится на сайте ГД РФ.

Предполагается, что нововведения коснутся порядка 60 миллионов работников и 8,5 миллионов организаций-работодателей. Об этом в июле говорил премьер-министр Дмитрий Медведев, представляя Госдуме пакет законопроектов о введении электронных трудовых книжек.