Пассажирский автобус перевернулся в Воронежской области
В результате ДТП есть пострадавшие. По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.
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В Богучарском районе Воронежской области перевернулся пассажирский автобус. В салоне транспортного средства находилось 28 человек, включая двух водителей.
Как сообщили в пресс-службе главка МВД по региону, по предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.
«Есть пострадавшие, их число уточняется», - цитирует заявление ТАСС.
Все обстоятельства происшествия выясняются.