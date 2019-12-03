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В России на 60% выросло число ДТП с участием такси

Ян Брацкий
13:40 03.12.2019
Среди основных причин аварий эксперт назвал спешку водителей и пренебрежение правилами дорожного движения.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Moscow-Live flickr

В России на 60% увеличилось число дорожных аварий с участием такси. С начала 2019 года на дорогах произошло 2,7 тысячи ДТП. Такие статистические данные озвучил начальник организационно-аналитического управления ГИБДД России Сергей Рыжов.

«Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента. Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения», - цитирует слова Рыжова издание «Коммерсант».

Увеличилось и число погибших в результате таких аварий, добавил эксперт. По всей России этот показатель вырос на 41% (110 человек), а пострадавших – на 63,9% (3,66 тысяч).

Что касается московских дорог, то здесь за 10 месяцев текущего года, количество аварий с участием автомобилей такси выросло на 70% и превысило 1,3 тысяч ДТП.

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