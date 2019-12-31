Исследователи выяснили, на чем собираются экономить россияне в Новый год

Более трети россиян не будут праздновать Новый год, а те, кто решил устроить торжество, собирается сократить расходы на подарки, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования.

Компания в период с 13 по 27 декабря проводила опрос более тысячи человек. Все респонденты являются жителями различных регионов России.

В частности, 10,6% участников опроса заявили, что собираются экономить на подарках родным и близким. Чуть меньше, 10,1% респондентов, откажутся от новогодней елки, а еще 9,2% намерены обойтись без развлекательных мероприятий.

Как удалось выяснить организаторам опроса, 8,1% россиян решили не приобретать к празднику новые наряды. Еще 7,9% респондентов хотят сэкономить на застолье.

Меньше тратить на поездках к родственникам и друзьям собираются 2,7% респондентов. Украшать дом не хотят 2,3% россиян, а 35,7% жителей нашей страны в целях сокращения расходов и вовсе не намерены отмечать Новый год и нести соответствующие затраты.

Однако, как уточняет РИА Новости, 13,4% респондентов все же собираются ни в чем себе не отказывать в праздничные дни. Специалисты отметили, что чем старше были участники опроса, тем чаще они собирались сэкономит на покупках или организации праздничного застолья. Что же касается молодых респондентов, то многие из них вовсе не собираются отмечать Новый год.