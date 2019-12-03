Путин и глава Еврокомиссии обсудили предстоящую встречу в «нормандском формате»
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В ходе беседы стороны обсудили предстоящую встречу стран «нормандского формата», которая должна состояться 9 декабря в Париже.
«В данном контексте подчеркивалась важность последовательного выполнения Минских договоренностей», - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Вступившая в новую должность Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении провести переговоры с руководителями стран «большой двадцатки».
«С обеих сторон отмечено, что, несмотря на нынешний непростой период в отношениях между Россией и Евросоюзом, в общих долгосрочных интересах - находить точки соприкосновения по ключевым темам европейской и международной повестки дня, развивать прямой диалог», - добавили в ведомстве.
В конце беседы российский лидер поздравил Урсулу фон дер Ляйен со вступлением в новую должность и пожелал ей успехов на посту Председателя Европейской комиссии.