В Кремле объяснили значение закона об установке российского ПО на гаджеты

Россия не намерена отгораживаться от кого-либо в Интернете. Страна остается открытой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что в Интернете в принципе невозможно ни от кого отгородиться.

«В данном случае у нас нет такой задачи и нет такого намерения, хочу вам напомнить, что об этом неоднократно говорил наш президент. Поэтому Россия остается в этом плане открытой абсолютно», - подчеркнул Песков.

Вместе с тем он отметил, что решение относительно программных продуктов для гаджетов не следует приравнивать к понятию «отгораживаться».

«Это тождественно, наверное, слову "антимонопольная деятельность", что практикуется широко во всем мире, и именно с такого угла это следует, с нашей точки зрения, рассматривать», - заключил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры. Инициатива направлена, в первую очередь, на защиту интересов отечественных предпринимателей и сокращение злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Документ предусматривает обязательную предустановку российского софта на некоторые виды электронных устройств. Закон вступает в силу 1 июля 2020 года.