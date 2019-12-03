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В Оренбурге мост едва не обрушился на автомобиль: кадры от первого лица

Наталия Майорова
13:03 03.12.2019
Причиной обрушения авиадука на улице Терешковой стала «нагрузка из-за проезда груженого автомобиля».
© Видео: 1743.ru, Instagram © Фото: 1743.ru, Instagram

Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео. Кадры, которые были сделаны случайным водителем, едва не стоили ему жизни: конструкция обрушилась за секунду до того, как автомобиль приблизился к месту крушения.

Как видно на ролике, опубликованном в Instagram, жизнь водителю спасло мгновение. Тонна бетона обрушилась прямо перед носом автомобиля.

«Когда родился в счастливой рубашке», - говорится в подписи к видео.

В свою очередь, в пресс-службе губернатора Оренбургской области подчеркнули, что причиной обрушения авиадука на улице Терешковой стала «нагрузка из-за проезда груженого автомобиля».

«Мост находился на плановом ремонте и на нем было открыто реверсивное движение», - говорится в публикации.

По словам министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина, на мосту на протяжении месяца велись ремонтные работы. По этой причине на въезде на путепровод были установлены знаки, ограничивающие массу автомобиля. Однако данное нарушение было нарушено водителем большегруза.

Также известно, что место ЧП уже было обследовано. Под мостом никто не обнаружен.

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