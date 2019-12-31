Роспотребнадзор предупредил об опасности отравления новогодними салатами

Тяжелым пищевым отравлением может закончиться новогодняя ночь, если нарушить правила хранения салатов, которые традиционно являются главным украшением праздничного стола. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Любой салат – благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины», - говорится в сообщении ведомства.

Хозяйкам нужно помнить не только рецепты коронных блюд, но и сколько они могут храниться. Как известно, в салаты добавляется большое число ингредиентов, которые заправляются майонезом, маслом или любым другим соусом, что существенно ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты рекомендуется хранить при температуре от + 2 до + 6 градусов и считать их скоропортящимся продуктом.

Роспотребнадзор рекомендует хранить салаты из сырых овощей или фруктов не дольше 18 часов, после заправки – не дольше 12 часов. Салаты с добавлением копченостей, мяса или птицы, а также винегреты и салаты из вареных овощей хранятся 18 часов в холодильнике и 12 часов после заправки. Салаты с добавлением вареных яиц и консервированных овощей можно хранить после заправки не дольше 6 часов. С добавлением морепродуктов и без заправки – 12 часов, с маринованными, солеными и квашенными овощами – 36 часов.

Специалисты ведомства рекомендуют заправлять салаты непосредственно перед подачей на стол и следить за тем, чтобы они не стояли всю при комнатной температуре. Лучше блюда убирать в холодильник и при необходимости вновь доставать.

Ранее эксперты рассказали, что слоеные салаты, такие как «Селедка под шубой» и «Мимоза», можно хранить максимум 18 часов. Специлисты советуют не сразу добавлять в салаты консервированные овощи и свежие огурцы, а нарезать их в салатник прямо перед подачей.