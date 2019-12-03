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Датский банк дал «шокирующий прогноз» на 2020 год

Тамара Астапенкова
13:10 03.12.2019
По предположениям экспертов, в США в следующем году на президентских выборах победят демократы.
Датский банк дал «шокирующий прогноз» на 2020 год
© Фото: Darrell Godliman flickr

Датский Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2020 год. Такие аналитические материалы банк публикует ежегодно. Эти предсказания воспринимаются как маловероятные, но их возможные последствия могут угрожать стабильности финансового рынка.

В следующем году аналитики Saxo Bank ожидают, что Россия и страны ОПЕК в ответ на замедление добычи сланцевой нефти в США объявят о сокращении добычи собственной. Эти действия приведет к росту цены на нефть марки Brent до 90 долларов за баррель, что выгодно для РФ.

Москва извлечет выгоду и из развития так называемой «зеленой экономики», поскольку является крупнейшим поставщиком палладия. Этот металл используется в автопроме как катализатор для уменьшения вредных выбросов.

Согласно прогнозам, в США в следующем году на президентских выборах победят демократы. Дональд Трамп, понимая свое поражение, может перестроить систему налогообложения в бизнесе в пользу внутреннего производства. По мнению экспертов, будут отменены все существующие пошлины, вместо которых будет введен один налог в 25% НДС на всю выручку на американском рынке, которая была получена от зарубежного производства. Всем недовольным торговым партнерам предложат перенести свое производство в США и уйти таким образом от налога.

Ожидается, также что Венгрия якобы покинет Евросоюз. Будапешту будет сложно договариваться с Брюсселем из-за политики премьер-министра Виктора Орбана.

В целом экономисты банка ожидают от наступающего 2020 года нормализации процентных ставок центральными банками и появления новых стран, инвестирующих в экологическую экономику.

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