В «Нафтогазе» оценили заключенный контракт с РФ

Соглашения, которые были подписаны с Россией, снимают многочисленные риски, в том числе - для финансовой системы Украины. Так оценили заключенный накануне контракт по транзиту газа в НАК «Нафтогаз».

«Главным результатом договоренностей является получение почти трех миллиардов долларов от "Газпрома" и то, что украинская ГТС будет загружена и сможет следующие пять лет работать безубыточно», - говорится в сообщении компании, опубликованном в Twitter.

В свою очередь, исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в своем Facebook отметил, что контракт был подписан по принципу «качай или плати».

Протокол по газовому сотрудничеству Россия и Украина заключили накануне. Согласно документу, будет заключен ряд соглашений по продолжению транзита газа и по урегулированию взаимных претензий.