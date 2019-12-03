Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Росгидромете оценили прогнозы погоды на новогоднюю ночь

Тамара Астапенкова
12:07 03.12.2019
Ожидается, что погода будет часто меняющаяся, не ровная: похолодания будут сменять оттепелями и наоборот.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alexander Novikov, Globallookpress

Средняя температура декабря ожидается выше нормы. В общем период с 1 декабря по 29 февраля ожидается не холодным, рассказал «Звезде» руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

Сейчас во многих СМИ публикуют предварительные прогнозы на погоду в новогоднюю ночь. Но в Росгидромете категорически отрицают возможность сделать в начале декабря долгосрочный прогноз по дням.

«Не существует возможности прогнозировать погоду на новогоднюю ночь сейчас, в начале декабря.  Нет основы, нет базы, чтобы прогнозировать по дням. В целом, в центре Европейской России и в Москве в частности, среднемесячная температура в декабре будет около и выше нормы», - объяснил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что погода будет часто меняющаяся, не ровная. Похолодания будут сменять оттепелями и наоборот.

«По предварительным расчетам, оттепелей будет на 30% - 50% больше, чем обычно. Традиционно в Москве за зиму случается 8-10 дней с оттепелями. В этом году ожидается гораздо больше», - заверил Вильфанд.

Ранее руководитель Росгидромета сообщил, что в ближайшее время в столичном регионе начнется метель. Ожидаются порыва ветра до 15 м/с, высота снежного покрова в Москве может вырасти до 3 сантиметров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата02.12.2019, 21:15
Путин подписал закон о расширении списка СМИ-иноагентов
Дата02.12.2019, 22:46
В небе Сирии: армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование
Дата03.12.2019, 00:00
Месси в шестой раз за карьеру получил «Золотой мяч»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата03.12.2019, 12:33
Удар с берега: БРК «Бастион» за 60 секунд
Дата03.12.2019, 12:26
Ограбление века: в чьих руках окажутся украденные в Дрездене украшения
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:40 В стране и мире
В России на 60% выросло число ДТП с участием такси
13:37 В стране и мире
Пассажирский автобус перевернулся в Воронежской области
13:31 В стране и мире
Путин и глава Еврокомиссии обсудили предстоящую встречу в «нормандском формате»
13:30 В стране и мире
В Кремле объяснили значение законопроекта об установке российского ПО на гаджеты
13:10 В стране и мире
Датский банк дал «шокирующий прогноз» на 2020 год
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Страшнейшую эпидемию в истории человечества признали мифом
Названа сумма трат россиян на новогодний стол
«Сумасшедшие скачки»: метеоролог пообещал аномальную погоду в Сибири
Смертельно опасны: врач назвал четыре главных врага сосудов
Пять причин: названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.