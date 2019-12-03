В Росгидромете оценили прогнозы погоды на новогоднюю ночь

Средняя температура декабря ожидается выше нормы. В общем период с 1 декабря по 29 февраля ожидается не холодным, рассказал «Звезде» руководитель Росгидромета Роман Вильфанд.

Сейчас во многих СМИ публикуют предварительные прогнозы на погоду в новогоднюю ночь. Но в Росгидромете категорически отрицают возможность сделать в начале декабря долгосрочный прогноз по дням.

«Не существует возможности прогнозировать погоду на новогоднюю ночь сейчас, в начале декабря. Нет основы, нет базы, чтобы прогнозировать по дням. В целом, в центре Европейской России и в Москве в частности, среднемесячная температура в декабре будет около и выше нормы», - объяснил Вильфанд.

Метеоролог уточнил, что погода будет часто меняющаяся, не ровная. Похолодания будут сменять оттепелями и наоборот.

«По предварительным расчетам, оттепелей будет на 30% - 50% больше, чем обычно. Традиционно в Москве за зиму случается 8-10 дней с оттепелями. В этом году ожидается гораздо больше», - заверил Вильфанд.

Ранее руководитель Росгидромета сообщил, что в ближайшее время в столичном регионе начнется метель. Ожидаются порыва ветра до 15 м/с, высота снежного покрова в Москве может вырасти до 3 сантиметров.