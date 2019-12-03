ФСБ задержала в Москве и Челябинске 2 главарей и 7 членов «Хизб ут-Тахрир»*

Бойцы спецназа ФСБ задержали в Москве и Челябинске 2 главарей и 7 членов запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир»*. Об том сообщает центр общественных связей ФСБ.

«На территории городов Москва и Челябинск задержаны два главаря и семь активных членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* из числа граждан России и уроженцев государств Центрально-Азиатского региона», - говорится в сообщении ЦОС.

Задержанные осуществляли вербовку сторонников террористов на территории России по указанию зарубежных эмиссаров, а также готовили насильственное свержение действующей власти, отмечают в ФСБ. В ряды своих сторонников они вербовали трудовых мигрантов, распространяя среди них запрещенную литературу.

«По местам жительства членов террористической организации обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности», - добавили в сообщении.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Продолжаются обыски и иные следственные мероприятия.

*Хизб ут-Тахрир аль Ислами - запрещенная в России террористическая организация.