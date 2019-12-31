Ученые предрекли климатическую катастрофу в Европе

В течение XXI века Северо-Атлантическое течение может изменить направление. К такому выводу пришли ученые из Гронингенского университета.

Как уточняет EurekAlert, причиной таких перемен может стать таяние льдов в Гренландии, а также увеличение количества осадков.

По мнению ученых, вероятность такого развития событий оценивается лишь в 15%. Сами исследователи признают, что эта гипотеза не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что лишь повысило бы угрозу изменений подобного рода.

Если Северо-Атлантическое течение действительно поменяет направление, то это может стать причиной сильного похолодания в Европе, отмечают исследователи.