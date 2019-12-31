Трамп провел телефонную беседу с премьером Ирака
Лидеры обеих стран обсудили региональное вопросы безопасности.
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Американский президент Дональд Трамп переговорил по телефону с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абд аль-Махди. Об этом сообщили в Белом доме.
Уточнятся, что лидеры обеих стран обсудили региональное вопросы безопасности.
«Президент Трамп подчеркнул необходимость защитить персонал и объекты США в Ираке», - цитирует заявление ТАСС.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США направят в Ирак дополнительные силы с целью охраны посольства в Багдаде.