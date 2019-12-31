СМИ: установлены личности нападавших на пост ДПС в Магасе

Установлены личности нападавших на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии Магас. По предварительным данным, один из нападавших нейтрализован, другой с ранениями находится в больнице.

Ранее сообщалось, что группа злоумышленников на легковом автомобиле пыталась протаранить пост ДПС и напала на полицейских. В результате пострадали три сотрудника правоохранительных органов.

Установлено, что нейтрализованный злоумышленник является родственником местного жителя, который в октябре 2017 года совершил нападение на пост ДПС в селе Яндаре и ранил трех полицейских. Тогда боевик тоже был уничтожен.

Личности еще двух нападавших также установлены. Они являются жителями Ингушетии, 18 и 22 лет, последний из них находится с ранениями в больнице, передает РИА Новости.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов случившееся нападение назвал великим цинизмом и неуважением к себе, к республике и к народу.