«Сумасшедшие скачки»: метеоролог пообещал аномальную погоду в Сибири

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что жителям Красноярского края на текущей неделе стоит ждать сумасшедших скачков температуры.

По словам метеоролога, во вторник столбики термометра опустятся до 40-45 градусов мороза. Этот показатель на 15-16 градусов ниже климатической нормы.

В выходные, как ожидается, температура в регионе повысится и, наоборот, превысит климатическую норму на 12-14 градусов.

Также на Красноярский край во вторник-среду обрушатся ветры с порывами до 20 м/с. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.