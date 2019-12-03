Клеймо нацбата: воевавший на Донбассе украинец рассказал об отношении немцев к событиям 2014-го года

Активист Майдана и участник военных действий в Донбассе Алексей Яремчук рассказал об отношении европейцев к событиям на Украине и своем опыте жизни в Германии, в которой он оказался в 2017 году.

Со слов молодого человека, в разгар госпереворота на Украине он вместе с отцом жил в палаточном лагере, а после воевал в составе одного из нацбатальонов на юго-востоке страны против защитников самопровозглашенных республик.

После мужчина принял решение эмигрировать. Германию семья выбрала не случайно, так как у отца Алексея Яремчука было гражданство этой страны, а в самой Германии жили родственники.

Среди немцев Алексею не удалось найти единомышленников. На мясокомбинате, куда он устроился работать, его коллеги постоянно издевались над ним.

«Я вскользь вспомнил пару историй из жизни Майдана и объяснил некоторые тонкости волонтерской деятельности, а на меня с кулаками бросился коллега с обвинениями в нацизме», - пожаловался Алексей в интервью порталу «Корреспондент.net».

Драка закончилась для украинца плачевно, он оказался в больнице с переломами и обвинениями в подстрекательстве конфликта. Пришлось уволится, вспоминает Алексей, после чего в социальных сетях ему начали поступать угрозы. Неизвестные требовали у него крупную сумму денег за то, чтобы его личные данные не оказались у недоброжелателей.

«Последние полгода в Ганновере превратились для всей моей семьи в настоящий ад. Такое ощущение, что после рассказов об Украине нас занесли в черный список. Нас буквально узнают во всех учреждениях Ганновера и считают необходимым упрекнуть и задеть за живое», - пожаловался мужчина.

Несмотря на все сложности, Алексей Яремчук не планирует возвращаться на родину, где его пугает нестабильность, непредсказуемость новых властей и тотальная безработица. Своим следующим пунктом назначения он считает Канаду, где живет большая украинская община. Алексей заявил, что европейцы испытывают негатив к Майдану, и призвал помнить об этом всех, кто хочет мигрировать.

«Если вы готовы с этим жить, глотать обиды, тогда переезжайте, но, как по мне, это был крайне негативный опыт», - заключил мужчина.

Рассуждая на тему демократических ценностей, о которых так много было сказано за последние годы, Алексей Яремчук отметил, что Германия не настолько близка к Украине, как он думал, сидя в палатке на Майдане.