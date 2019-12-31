РФ и Белоруссия продлили контракты на поставку газа до 2021 года

Россия и Белоруссия продлили контракты на поставку газа в республику и транзит через территорию страны до 2021 года. Об этом сообщили в «Газпроме».

Сегодня, 31 декабря, в Москве состоялась рабочая встреча председателя российской компании Алексея Миллера с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии Владимиром Семашко. Также участником переговоров стал министр энергетики республики Виктор Каранкевич.

«Стороны детально обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года», - говорится в сообщении «Газпрома».

Миллер и Семашко подписали протокол между российской компанией и правительством республики о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в январе-феврале 2020 года.

Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году остались сохранены на уровне 2019 года.