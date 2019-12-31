Нетаньяху поздравил репатриантов из СССР с Новым годом

Репатриантов из бывшего СССР поздравил с Новым годом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что они развивают Израиль в лучшую сторону, и что отношения между странами бывшего СССР постоянно укрепляются.

«С Новым годом! Хочу поздравить вас, моих братьев и сестер - репатриантов из бывшего СССР, с Новым годом. Вы празднуете его в кругу семьи, с друзьями, а мы празднуем вместе с вами. Мы отмечаем этот праздник вместе с вами, потому что вы изменили лицо нашей страны», - сказал Нетаньяху в видеообращении.

Премьер добавил, что он гордится репатриантами, которые превращают Израиль в мировую державу.

«Вы просто изменили историю Израиля. Наша страна стала выглядеть иначе в экономике, безопасности, науке, торговле, спорте, музыке. В каждой области вы играете ведущую роль и развиваете нашу страну, превращая ее в мировую державу, именно так, и ваш вклад огромен», - приводит слова Премьер-министра РИА Новости.

Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что регулярно и тесно общается с российским президентом Владимиром Путиным. Израиль поддерживает и укрепляет связи со странами бывшего СССР. К новогодним поздравлениям присоединились депутаты и другие политики.