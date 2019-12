СМИ: фильм о Гарри Поттере получит продолжение

СМИ узнали о возможном продолжении съемок многосерийного фильма о Гарри Поттере. Ожидается, что сюжет новой картины будет развиваться спустя 20 лет после окончания любимой многими истории.

Кроме того, по данным издания We Got This Covered, актерский состав останется почти прежним, но не исключено, что будет добавлено несколько новых сюжетных линий.

Сообщается, что одним из центральных персонажей картины станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца.

По данным издания, фильм положит начало сериалу, сюжет которого будет сосредоточен на Альбусе Северусе - младшем сыне Гарри Поттера. Впервые этот персонаж появляется в эпилоге второй части «Даров смерти».

Также не исключено, что сценаристом выступит британская писательница Джоан Роулинг.