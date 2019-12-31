В Лондоне вандалы разрезали картину Пикассо за 26 миллионов долларов

В Лондоне в галерее современного искусства Tate Modern вандалом была повреждена картина Пабло Пикассо «Бюст женщины». Об этом сообщил телеканал BBC News.

Сообщается, что задержан 20-летний Шакил Мэсси. Инцидент произошел еще в субботу, но прессе о нем стало известно только сейчас. На данный момент эксперты оценивают причиненный ущерб полотну. По предварительной информации оно было порезано вандалом.

Картина Пабло Пикассо «Бюст женщины» оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов (чуть больше 26 миллионов долларов). Считается, что на ней изображена французская художница и фотограф, а также возлюбленная Пикассо Дора Маар.

Задержанный молодой человек останется под стражей до 30 января. В этот день пройдут слушания в суде по его делу.

Ранее стало известно, что британец на рынке небольшого городка Кроли купил картину, которая оказалась полотном «Купальщица, сидящая на берегу моря» Пабло Пикассо. Мужчина заплатил за полотно 230 фунтов стерлингов (около 300 долларов). Реальная стоимость покупки составила около 955 тысяч долларов.