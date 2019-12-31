В Москве неизвестные ранили ножом пассажира автобуса
Пострадавший был госпитализирован. Полиция разыскивает подозреваемых в инциденте.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Москве в автобусе двое неизвестных ранили ножом пассажира. В настоящее время злоумышленников ищет полиция, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в ночь на вторник, 31 декабря. Известно, что ЧП произошло в автобусе, следовавшем по району «Коммунарка».
Пострадавший был госпитализирован. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.