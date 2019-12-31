Российский и американский послы встретились в Вашингтоне

В понедельник, 30 декабря, на территории российской дипмиссии в Вашингтоне провели встречу посол России в США Анатолий Антонов и американский посол в РФ Джон Салливан. Об этом сообщило Российское диппредставительство на своем сайте.

«Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития российско-американских отношений», - говорится в сообщении.

Джон Салливан был избран на должность посла в России в конце ноября 2019 года. Его кандидатуру утвердил комитет Сената США по международным отношениям. Ранее Салливан занимал пост заместителя госсекретаря.

В качестве нового посла США в России Джон Салливан принял присягу 24 декабря. Госсекретарь Майк Помпео сказал, что новый посол сможет занять лидирующую роль по укреплению сотрудничества с Россией.

Ранее Салливан заявлял, что российско-американские отношения зависят от приверженности Москвы минским соглашениям, а также отказа от усилий «по подрыву демократических процессов США».