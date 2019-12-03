Смерть от ДТП и аллергии: в списке погибших на Майдане обнаружены фальсификации

Список «Небесной сотни» - погибших во время событий на Майдане на Украине в 2014 году - мог быть сфальсифицирован по «политическим мотивам». К такому выводу пришли бывший министр юстиции страны Елена Лукаш и журналист Анатолий Шарий.

Аргументируя свои доводы, Лукаш отметила, что расследование началось с документов, попавших к ней в руки. Речь идет о деле активистки Ольги Бурой.

В эфире телеканала «Наш» Лукаш рассказала о том, что не могла поверить в достоверность полученной информации.

«Но потом поняла, что примерно половина списка "Небесной сотни" включены в него необъяснимым образом», - отметила она.

Лукаш также добавила, что в деле указано о наблюдении активистки во Львовской психиатрической больнице. По ее словам, Бурая болела рядом серьезных заболеваний. Именно проблемы со здоровьем стали причиной смерти украинской активистки, а вовсе не события на Майдане, подчеркнула Лукаш.

Экс-министр юстиции Украины рассказала о том, что после изучения данного дела обратила внимание на ряд других, по которым люди «несправедливо получали орден "Небесной сотни"».

В свою очередь, Шарий поделился собственными наблюдениями. Он отметил, что, получив эту информацию от Лукаш, не поверил в нее.

«Оказалось, что это правда. Когда начали копать, оказалось, что второй товарищ, награжденный Героем Украины, был убит в пьяной драке в интернет-клубе. Это материалы дела, материалы следствия, которые были известны Генпрокуратуре», - подчеркнул он.

Шарий привел еще один пример. Он рассказал о том, что происходило на блокпосту за 190 километров от Киева – именно там находился еще один упомянутый в списке украинец.

«Они начали останавливать автобусы, а те, которые не останавливались, забрасывали горючей смесью. Водитель одной машины решил проскочить. Сначала ему выбили окно, а на последнем посту выскочил герой (включенный позже в список – прим. ред.) - и водитель его сбил. Это и есть герой "Небесной сотни", если вы не знали», - уточнил журналист.

По мнению Лукаш, «дело Майдана», вероятнее всего, никогда не будет расследовано. Она также принесла соболезнования всем близким тех, кто погиб или пострадал в тот период.

Эфир программы был опубликован на YouTube.

В конце ноября Лукаш уже упоминала о том, что список «Небесной сотни» является фальсификатом. В частности, чиновник провела анализ причин смертей людей из списка и разделила их на четыре группы.

В первой оказались люди, которые вошли в «Небесную сотню» по непонятным причинам: в нее попал умерший от проблем с сердцем мужчина, причем не на территории площади, а в метро. Вторая группа состоит из не связанных с Майданом смертей людей, а в третью колонку Лукаш включила погибших от травм. В четвертой оказались застреленные на площади Независимости в Киеве. В последний список вошли 69 человек. Экс-министр обратила внимание, что также не ясно, кто именно их убил.