В ООН отреагировали на ситуацию со Sputnik Эстония

В Организации Объединенных Наций получили письмо главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян относительно ситуации вокруг Sputnik Эстония. Документ был отправлен в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека для дальнейших действий, сообщил заместитель официального представителя Фархан Хак.

Также отмечается, что из-за угрозы уголовного преследования со стороны эстонских властей по статьей, предусматривающей до пяти лет лишения свободы, сотрудники Sputnik Эстония оказались вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией.

По данным РИА Новости, работа редакции в настоящее время приостановлена. В будущем сайт Sputnik Estonia продолжит трудовую деятельность.

В свою очередь, в МИА «Россия сегодня» назвали открытой травлей и правовым беспределом действия режима эстонских властей в отношении граждан своей страны, работавших в Sputnik Эстония.

Сегодня, 31 декабря, редакция «Звезды» выступила в поддержку коллегам в Sputnik Эстония: ведущие и корреспонденты телеканала будут выходить в эфир в желтых жилетах.