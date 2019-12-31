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Импланты, картофель фри и много васаби: названы самые необычные диагнозы 2019 года

Егор Левин
21:03 31.12.2019
Австрийское издание рассказало о самых нестандартных случаях попадания в больницу в мире, случившихся в уходящем году.
Импланты, картофель фри и много васаби: названы самые необычные диагнозы 2019 года
© Фото: Pixabay

Названы самые необычные диагнозы, которые поставили врачи в 2019 году.

Первую строчку занял 63-летний мужчина, оказавшийся в реанимации после того, как его лизнула собака. Хозяин заразного пса скончался от отказа органов.

Затем 60-летняя женщина попала в больницу в Израиле после того, как случайно съела много васаби, которое вызвало у нее проблемы с сердцем. Она просто перепутала васаби и гуакамоле.

31-летняя жительница Португалии заменила гормональный имплант в руке, после чего у нее началось сильное кровотечение. Медики, к которым она обратилась за помощью, не нашли его там, где он должен был быть – имплант переместился в легкое.

72-летний пенсионер из Великобритании начал кашлять кровью после перенесенной медицинской операции. Врачи обнаружили у мужчины пневмонию, выписали необходимые лекарства и отправили его домой. Однако, симптомы не проходили, и пенсионер вновь обратился за помощью. При повторном осмотре оказалось, что часть его зубного протеза попала ему в горло.

Также британский подросток потерял зрение из-за нездорового питания. Так как в большинстве своем он употреблял в пищу лишь картофель фри, чипсы и белый хлеб, у бедного парня выявили существенную нехватку витаминов.

Как сообщает австрийское издание Kurier, жительница Филиппин потеряла руку после того, как по ошибке приняла раковую опухоль за укус комара. Химиотерапия не избавила ее от проблемы, поэтому женщина, опасаясь распространения болезни, приняла решение ампутировать руку.

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