В Удмуртии при пожаре в доме престарелых пострадали шесть человек

В удмуртском Глазове из-за курящего постояльца загорелся дом престарелых. В результате возгорания пострадали шесть человек. По данным Следственного комитета России по Удмуртии, пожар произошел около 17.00 по местному времени.

«В результате пожара пострадали шесть человек, находящиеся на социальном обслуживании. Все они в настоящее время госпитализированы», - сообщает ведомство.

В настоящий момент следователи приступили к осмотру места происшествия и опросу работников дома престарелых. По итогам расследования будет принято решение о необходимости судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.