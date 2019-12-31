При нападении на пост ДПС в Магасе пострадали трое полицейских

Вечером во вторник, 31 декабря, на пост ДПС в городе Магас была совершена попытка наезда. В результате инцидента пострадали трое полицейских, нападавшие были нейтрализованы. Об этом сообщили в МВД по Ингушетии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выехало руководство МВД.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал произошедшее великим цинизмом и неуважением к себе, к республике и к народу, передают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестные на легковом автомобиле пытались въехать в пост ДПС в Магасе и открыли по полицейским огонь. В результате перестрелки двое злоумышленников были нейтрализованы.

Как рассказал «Звезде» источник в экстренных службах, один полицейский погиб, еще один получил ранения.