Момент стычки с полицейскими в Магасе попал на видео

Видео с места нападения неизвестных на пост ДПС в Магасе появилось в распоряжении «Звезды». На кадрах, снятых из проезжающего мимо автомобиля, видна машина патрульно-постовой службы и стычка злоумышленников с полицейскими, также слышны звуки выстрелов.

«В результате нападения пострадали три сотрудника полиции. В настоящее время нападавшие нейтрализованы», - рассказала «Звезде» начальник ОИОС ГУ МВД по Республике Ингушетия Тамара Экажева.

Напомним, злоумышленники на легковом автомобиле попытались протаранить пост ДПС и открыли по сотрудникам полиции огонь.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал произошедшее великим цинизмом и неуважением к себе, к республике и к народу.