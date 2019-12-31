В Пентагоне объявили о вводе дополнительных сил в Ирак для охраны посольства США

Соединенные Штаты направят в Ирак дополнительные силы с целью охраны посольства в Багдаде. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, допконтингент имеет цель поддержать сотрудников дипмиссии США в Багдаде. Эспер также призвал власти Ирака к выполнению обязательств по охране американских сотрудников. Его заявление цитирует РИА Новости.

Напомним, по меньшей мере 10 человек получили ранения в ходе беспорядков, устроенных у здания американского посольства в Багдаде. Демонстранты подожгли один из входов в здание и выкрикивают антиамериканские лозунги, забрасывая здание камнями и коктейлями Молотова.