В Пентагоне объявили о вводе дополнительных сил в Ирак для охраны посольства США
В штаб-квартире Минобороны США также призвали власти Ирака выполнить обязательства по охране американских сотрудников.
© Фото: Staff Sgt. Andrew Goedl, Globallookpress
Соединенные Штаты направят в Ирак дополнительные силы с целью охраны посольства в Багдаде. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер.
По его словам, допконтингент имеет цель поддержать сотрудников дипмиссии США в Багдаде. Эспер также призвал власти Ирака к выполнению обязательств по охране американских сотрудников. Его заявление цитирует РИА Новости.
Напомним, по меньшей мере 10 человек получили ранения в ходе беспорядков, устроенных у здания американского посольства в Багдаде. Демонстранты подожгли один из входов в здание и выкрикивают антиамериканские лозунги, забрасывая здание камнями и коктейлями Молотова.