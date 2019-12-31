Провожая эпоху десятилетий: как в Москве создали новогоднюю атмосферу

В Москве накрапывает то дождь, то мокрый снег, но в столице все действуют под лозунгом «у природы нет плохой погоды» и создают себе настроение сами. Но это не сложно, учитывая, какая новогодняя атмосфера царит в Москве.

На Красной площади оборудовали каток, ярмарку, места продажи сувениров. Все собравшиеся ждут только того, когда куранты на Спасской башне пробьют полночь. А собрались не только гости со всей России, но и из иностранных государств.

Учитывая небывалый ажиотаж, в Москве введены особые меры безопасности: в центре города установлены рамки металлодетекторов в несколько «рубежей».

Россияне провожают целую эпоху десятилетий: сложно представить, насколько сильно за это время шагнуло развитие общества - сегодня все спешат делиться эмоциями с помощью гаджетов и так стараются оказаться рядом с теми, с кем физически не смогли этого сделать.

Пик всего празднества логично придется на полночь: на Красную площадь придет еще больше людей, а небо над Москвой озарится праздничным салютом.