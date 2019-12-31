Опубликовано новое видео с места нападения на пост ДПС в Магасе
В результате происшествия убиты двое нападавших, погиб один полицейский.
© Видео: torshkhoev_m, instagram © Фото: torshkhoev_m, instagram
Группа неизвестных на легковом автомобиле попыталась протаранить пост ДПС на въезде в город Магас. По информации «Интерфакса», злоумышленники разогнались и открыли огонь по сотрудникам полиции, те приняли ответные меры.
Как рассказал «Звезде» источник в экстренных службах региона, в результате инцидента убиты двое нападавших, один сотрудник полиции также погиб. Еще один правоохранитель ранен.
К месту происшествия стянуты медики, представители полиции и спецслужб.