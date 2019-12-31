Зеленский рассказал об ожиданиях Украины от контракта по газу с Россией
Украинский президент подчеркнул, что стороны при необходимости смогут продлить контракт еще на 10 лет.
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Доход Украины от подписания контракта по транзиту газа с Россией составит не менее семи миллиардов долларов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что у сторон есть возможность продлить контракт еще на десять лет.
«Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», - написал Зеленский в своем Facebook.
По его словам, «Газпром» гарантирует прокачивать минимум 65 миллиардов кубометров в первый год, и по 40 миллиардов кубометров в последующий срок. Контракт был подписан на пять лет.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что документы приобретают юридическую силу с сегодняшнего дня и обеспечат транзит российского газа через Украину с 1 января.