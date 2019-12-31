Зеленский рассказал об ожиданиях Украины от контракта по газу с Россией

Доход Украины от подписания контракта по транзиту газа с Россией составит не менее семи миллиардов долларов. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что у сторон есть возможность продлить контракт еще на десять лет.

«Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев», - написал Зеленский в своем Facebook.

По его словам, «Газпром» гарантирует прокачивать минимум 65 миллиардов кубометров в первый год, и по 40 миллиардов кубометров в последующий срок. Контракт был подписан на пять лет.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что документы приобретают юридическую силу с сегодняшнего дня и обеспечат транзит российского газа через Украину с 1 января.