С 1 января врачам будут платить за вовремя выявленный рак

Денежные выплаты в размере одной тысячи рублей с 1 января 2020 года будут получать врачи, которые вовремя обнаружили у пациента онкологическое заболевание. Такое постановление утвердило правительство России, сообщается на сайте кабинета министров.

Средства медицинские учреждения будут получать из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

На эти цели на 2020-2022 годы заложен 1,2 миллиарда рублей. Их будут перечислять в виде трансфертов в регионы.

Отмечается, что медицинские учреждения начнут получать деньги только после того, как в субъекте примут соответствующие нормативные документы, в которых будет прописан порядок выплат, а также обязанности регионального органа и территориального фонда.