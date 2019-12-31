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В храмах Магнитогорска прошли панихиды в память о жертвах взрыва газа в жилом доме

Егор Левин
18:36 31.12.2019
Службы состоялись во всех храмах, а Вознесенский храм посетил губернатор региона Алексей Текслер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Илья Московец, РИА Новости

В Магнитогорске почтили память жертв взрыва газа, произошедшего в одном из жилых домов города ровно год назад. 31 декабря 2018 года унесло жизни 39 человек, среди которых оказалось шесть детей.

Панихиды состоялись во всех храмах Челябинской области. Службу в Вознесенском храме города посетил губернатор региона Алексей Текслер.

Напомним, экстренным службам удалось извлечь из-под завалов шесть человек, в том числе двоих детей. Одним из них оказался десятимесячный Ваня Фокин. История его спасения заставила всю Россию поверить в новогоднее чудо, так как более суток ребенок провел на морозе под завалами, но выжил.

По официальным данным Следственного комитета России, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Следствие по делу еще не закончено.

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