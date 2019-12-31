В Магасе автомобиль попытался протаранить пост ДПС

Легковой автомобиль попытался протаранить пост ДПС на въезде в город Магас. По предварительной информации, перед этим водитель разогнался и выехал на встречную полосу движения.

По нарушителю открыли огонь. Как сообщил «Звезде» источник в экстренных службах региона, в результате инцидента убиты двое нападавших, один сотрудник полиции также погиб. Еще один правоохранитель ранен.

К месту ЧП стянуты медики, представители полиции и спецслужб. Место происшествия оцеплено.