В Магасе автомобиль попытался протаранить пост ДПС
Как сообщили источники в экстренных службах региона, двое участников предполагаемого нападения убиты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Легковой автомобиль попытался протаранить пост ДПС на въезде в город Магас. По предварительной информации, перед этим водитель разогнался и выехал на встречную полосу движения.
По нарушителю открыли огонь. Как сообщил «Звезде» источник в экстренных службах региона, в результате инцидента убиты двое нападавших, один сотрудник полиции также погиб. Еще один правоохранитель ранен.
К месту ЧП стянуты медики, представители полиции и спецслужб. Место происшествия оцеплено.