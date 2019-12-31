Медведев подписал постановление об использовании животных в цирках
Согласно документу, зверям запрещено давать лекарства, повышающие их эффективность, ухаживать за животными должен сотрудник с ветеринарным образованием.
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Для содержания и использования зверей в культурно-зрелищных мероприятиях, необходимо иметь в собственности помещение с нужным для животных оборудованием. Кроме того, за ними нужно ухаживать. Делать это должен сотрудник, который имеет высшее ветеринарное образование.
Такие требования содержатся в постановлении об использовании животных в цирках, которое во вторник, 31 декабря, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ вступает в силу 1 января 2020 года.
Кроме того, согласно постановлению, без разрешения ветеринара животным запрещается давать лекарственные средства, которые повышают их эффективность во время выступлений.