Сотни россиян на Дальнем Востоке вышли на улицы, встречая Новый год

Первыми на планете Новый год встретили жители островных государств Тихого океана - Фиджи, Кирибати и Самоа, королевства Тонга. Фейерверки уже озарили небо над городами Новой Зеландии. В Окленде площадкой для грандиозного светового шоу стала башня «Скай Тауэр» - к слову, это самое высокое здание в Южном полушарии.

Россияне тоже уже начали отмечать Новый год. Во Владивостоке гулянья развернулись на главной площади города. В Хабаровске даже крепкий мороз многим не помешал выйти на улицу и окунуться в праздничную атмосферу.

А в Екатеринбурге в канун Нового года заработала машина времени. Праздничное представление в стиле XIX века прошло в одном из старинных особняков города. Гостей там встретили лакеи, а детей развлекли играми, в которые играли их сверстники еще два века назад. Атмосферу старины удалось создать благодаря костюмам, елочным игрушкам и рассказам экскурсоводов.

Готова к торжествам и Москва. Здесь только для запуска новогодних фейерверков оборудовано почти сто специальных площадок. Праздничные огни озарят город чуть позже, а пока практически повсеместно народные гуляния с мастер-классами и яркими шоу.