Путин обратился к россиянам с новогодним обращением

Президент России Владимир Путин по традиции в ночь на 1 января обратился к россиянам с новогодним поздравлением. Глава государства отметил, что страна стоит на пороге третьего десятилетия XXI века, а это бурное, динамичное и противоречивое время. Обращаясь к жителям страны, Владимир Путин отметил важность общих усилий для достижения ее благополучия.

«Сейчас мы с волнением ждем боя курантов, верим и надеемся, что все загаданное непременно сбудется, а наши личные планы и мечты неотделимы от России. От усилий и вклада каждого из нас зависит ее настоящее и будущее, будущее наших детей. Только вместе мы решим задачи, которые сейчас стоят перед обществом и страной, наше единство - основа достижения любых, самых высоких целей. Эти ценности нам передали наши предки, героическое, несгибаемое поколение победителей», - сказал президент.

Отдельно глава государства поздравил представителей старшего поколения: ветеранов и тружеников тыла, которые в этом году станут главными героями праздника в честь 75-летия Великой Победы над фашизмом. Путин от всей души пожелал им здоровья и процветания в стране, ради процветания которой они прошли через тяжелейшие тяготы и испытания.

«Несмотря на множество дел, мы считаем главным теплоту человеческих отношений и дружеского общения. Мы стремимся сделать для других что то важное, полезное, помочь тем, кто нуждается в нашей поддержке, порадовать их подарками и вниманием. В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками», - отметил Владимир Путин.

Президент напомнил о важности семейных традиций в эту праздничную ночь, отметив, что у каждого они свои. Новый год - праздник родом из детства, считает глава государства. Путин пожелал счастья и взаимопонимания российским семьям, поздравив их с наступающим 2020 годом.