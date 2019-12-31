В столичных аэропортах отменили и задержали десятки рейсов
Причиной стала ухудшающаяся погода – сильный ветер, снег и гололед.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Тридцать один рейс задержан и шесть отменены в трех московских аэропортах из-за плохих погодных условий.
Судя по информации сервиса «Яндекс. Расписание», больше всего рейсов перенесено в Домодедово - 16, еще 6 отменено, в Шереметьево задержано 5 рейсов, во Внуково – 10.
Причиной стало резкое изменение погодных условий. В столице наблюдается порывистый ветер, снег и гололедица.