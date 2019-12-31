Не менее 10 человек были ранены в ходе штурма дипмиссии США в Багдаде

По меньшей мере 10 человек получили ранения в ходе беспорядков у здания американского посольства в Багдаде. Об этом сообщает Sky News Arabia. По данным телеканала, люди пострадали при попытке штурма дипмиссии.

Демонстрантам удалось поджечь один из входов в здание. Около него продолжают находиться тысячи людей. Они выкрикивают антиамериканские лозунги и забрасывают посольство камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Полиция применяет слезоточивый газ. Тем временем все сотрудники дипмиссии, в том числе посол, уже покинули Багдад.

Акции протеста начались после авиаударов США по объектам движения «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, еще не менее 50 шиитских ополченцев получили ранения.

Тем временем Дональд Трамп уже обвинил Иран в организации атаки на американское посольство.