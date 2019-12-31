Трамп назвал замечательным взаимодействие Москвы и Вашингтона по линии спецслужб

Президент США Дональд Трамп отметил важность координации Москвы и Вашингтона на фоне предотвращения теракта в Санкт-Петербурге. Взаимоотношения между странами по линии спецслужб глава Белого дома назвал замечательными.

Ранее российский президент Владимир Путин по телефону поблагодарил своего американского коллегу за своевременно предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в Северной столице России.

«Российский президент Путин позвонил, чтобы поблагодарить меня и США за информацию о готовящемся теракте в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Они смогли быстро задержать подозреваемых, спася многие жизни. Замечательная и важная координация», - написал Трамп на своей странице в Twitter.

По информации ФСБ, теракт планировался в новогодние праздники и должен был произойти в людном месте. Представители российских спецслужб задержали двух подозреваемых, которые уже дали признательные показания. Следствие возбудило в отношении задержанных уголовные дела.