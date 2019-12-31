Названа возможная дата вступления в силу закона о выборе «красивых» автономеров

Начиная с 2021 года водителям в России могут разрешить выбирать красивые номера для своих транспортных средств.

В настоящее время они, регистрируя автомобили, получают знаки в порядке случайной очереди, никоим образом не имея возможности повлиять на это. Ожидается, что с января 2021 года все изменится, и автолюбители получат возможность выбора.

Как подчеркивается в соответствующем уведомлении Минэкономразвития РФ, международный опыт в регулировании данного вопроса оказался успешным, поэтому проведение подобной практики в России представляется обоснованным. Текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.