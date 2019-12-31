Ученые разработали вакцину против болезни Альцгеймера

Американские ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне разработали вакцину, которая борется с амилоидными бляшками, возникающими при болезни Альцгеймера.

Препарат уже испытали на мышах и в ближайшее время планируют проверить на людях. Об этом сообщает EurekAlert!

Разработанная вакцина предотвращает формирование бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, являющихся причиной когнитивных расстройств.

Болезнь Альцгеймера – наиболее распространенная форма деменции, приобретенного слабоумия. Чаще всего она возникает у людей старше 65 лет. Согласно статистике за сентябрь 2019 года, число пожилых людей, страдающих этим заболеванием, составляет 2 миллиона человек.